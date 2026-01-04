Мэр Москвы: сбиты еще два беспилотника, направлявшиеся к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку еще двух дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

До этого градоначальник сообщал о ликвидации еще одного БПЛА, который летел на Москву. На месте также работали специалисты экстренных служб.

Всего в ночь на воскресенье, 4 января, средства ПВО перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Больше всего дронов было ликвидировано в Брянской области – 37 аппаратов.