04 января, 16:04Мэр Москвы
Мэр Москвы: сбиты еще два беспилотника, направлявшиеся к столице
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку еще двух дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
До этого градоначальник сообщал о ликвидации еще одного БПЛА, который летел на Москву. На месте также работали специалисты экстренных служб.
Всего в ночь на воскресенье, 4 января, средства ПВО перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Больше всего дронов было ликвидировано в Брянской области – 37 аппаратов.