Средства ПВО сбили за ночь 90 беспилотников над территорией РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ в ночь на воскресенье, 4 января. Об этом сообщает Минобороны России.

Больше всего дронов было ликвидировано в Брянской области – 37 аппаратов. Еще 22 БПЛА сбили в Курской области, по 11 целей – в Калужской области и Московском регионе, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, 4 дрона – в Тульской области, 2 – в Воронежской, а также по одному – в Белгородской, Ростовской и Орловской областях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА по городу Губкин пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой, осколочными ранениями спины, рук и ног доставили в местную больницу. На месте атаки ВСУ загорелось торговое помещение, однако пожарным уже удалось потушить возгорание.

Ранее дроны ВСУ атаковали село Хорлы в Херсонской области. В результате погибли 28 человек, в их числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз.