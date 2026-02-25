Мессенджер MAX упростил создание цифрового ID

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Российский мессенджер MAX упростил пользователям создание цифрового ID. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Цифровой ID представляет собой QR-код в профиле пользователя, с помощью которого можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида. Он является аналогом бумажных документов.

Для создания цифрового ID в MAX необходимо обновить приложение и предоставить согласие на обработку данных на портале "Госуслуги", рассказали в пресс-службе.

Ранее создать цифровой ID в мессенджере можно было через зарегистрированную биометрию. Личность можно было подтвердить по загранпаспорту нового образца, водительскому удостоверению или через сдачу биометрии в банке.

В MAX уточнили, что создать такой ID могут совершеннолетние россияне. Он действителен только на том устройстве, на котором создавался. Кроме того, QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к сервису предоставляется через распознавание лица или по отпечатку пальца владельца телефона.

С 1 сентября в России покупатели смогут подтверждать возраст, право на льготы и предоставлять информацию об участии в программах лояльности торговых сетей через MAX. В то же время граждане могут продолжать использовать бумажные документы, так как они не ограничены в выборе способа подтверждения возраста или соцстатуса.