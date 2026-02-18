Форма поиска по сайту

18 февраля, 04:29

Технологии

В мессенджере MAX появятся уведомления от "Госуслуг"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Пользователи мессенджера MAX смогут оперативно получать уведомления от портала "Госуслуги" через специального чат-бота. Об этом сообщает ТАСС со ссылку на пресс-службу Социального фонда России.

Новый сервис призван избавить граждан от необходимости постоянно заходить в личный кабинет для отслеживания статусов заявлений. Для этого в MAX был создан чат-бот "Госуслуги", который оперативно сообщит обо всех изменениях по сервисам и предоставит быстрые ответы, связанные с получением выплат и других мер.

Отмечается, что помимо информирования, мессенджер упростит процедуру входа на портал. При авторизации MAX предложит пользователю ответить на вопросы, чтобы убедиться, что данные не запрашиваются мошенниками.

После входа в систему функционал чат-бота расширится: он поможет заполнять формы и подписывать документы в цифровом формате. При этом для активации услуги пользователю достаточно привязать в мессенджере номер телефона, который совпадает с номером, указанным в учетной записи на "Госуслугах".

Ранее все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов в MAX. Отмечается, что пользователи мессенджера получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ, из которых свыше 3 миллионов – о готовности документов.

