MAX можно будет использовать для документооборота между работодателем и работником

Фото: ТАСС/Бизнес Online /Сергей Елагин

Министерство труда РФ разрабатывает законопроект, позволяющий использовать национальный мессенджер MAX для электронного кадрового документооборота. Об этом сообщает сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об обмене документами между работодателями и сотрудниками. Использование мессенджера будет дополнительной возможностью, а не обязанностью. Инициатива направлена на то, чтобы предоставить сторонам трудовых отношений больше каналов для взаимодействия.

Через MAX, в случае принятия поправок, можно будет запрашивать справки у работодателя, согласовывать график отпусков или направлять заявления на них.

В министерстве заверили, что новые правила не отменят уже существующие способы взаимодействия, установленные Трудовым кодексом. У работодателей останется право использовать собственные информационные системы, цифровую платформу "Работа в России" или портал "Госуслуги" для электронного кадрового документооборота.

Ранее стало известно, что уже две трети регионов РФ запустили возможность записи к врачу через MАХ. Теперь записаться на консультацию к специалисту, отменить визит или перенести дату приема можно с помощью чат-бота или мини-приложения.