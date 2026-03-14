Новости

Новости

14 марта, 10:28

Мэр Москвы

Собянин: объем высокотехнологичного лечения в Москве вырос почти на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем высокотехнологичного лечения в Москве увеличился почти на 50% за последние пять лет. О результатах работы столичной медицины рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По словам мэра, мегаполис значительно продвинулся во внедрении современных методов лечения в стационарах благодаря комплексной работе, включающей создание новой системы здравоохранения, ускоренное внедрение инноваций в клиническую практику, разработку технологической базы для лечения сложных заболеваний, высокий уровень подготовки медицинских специалистов и поддержку отечественных производителей.

В частности, на сегодняшний день высокотехнологичные методы доступны в более чем 30 больницах по 20 направлениям. Причем инновационную медпомощь, включая таргетную терапию, могут получить как взрослые, так и дети.

Тем не менее впереди еще много работы по модернизации медучреждений, созданию специализированных центров компетенций, оснащению больниц современным оборудованием, включая роботизированные системы, активному внедрению цифровых технологий и расширению диагностических возможностей.

"Мы понимаем, насколько важно продолжать развивать и внедрять инновации в медицине. От них зависит качество жизни горожан и, конечно, будущее столицы. Поэтому продолжаем эту работу – последовательно и с полной отдачей", – заключил градоначальник.

В рамках запланированных мероприятий по данному направлению в Даниловском районе Москвы возведут новый многофункциональный медицинский центр. Его общая площадь составит 2 тысячи квадратных метров.

Там будут открыты терапевтические отделения и кабинеты для приемов врачей разных профилей. Средства реализации проекта выделит инвестор.

