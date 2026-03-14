Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае ликвидировано

Пожар, который произошел на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани, ликвидирован. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

В результате случившегося никто не пострадал.

Пожар на Афипском НПЗ возник 14 марта из-за падения фрагментов беспилотника. По предварительным данным, воспламенились технические установки.

Кроме того, был нанесен удар БПЛА по порту "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате три человека получили травмы, их доставили в больницу.

Помимо этого, из-за падения фрагментов БПЛА в порту было повреждено техническое судно, а на причальном комплексе возник пожар, который оперативно потушили.

