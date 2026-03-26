В центре Москвы сняли ограничения движения транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Перекрытия действовали на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту, а также на улице Знаменке и Новинском бульваре в районе дома № 15.

Также движение было затруднено на внешней стороне Садового кольца возле улицы Новый Арбат, на Кутузовском проспекте перед Садовым кольцом в сторону центра и на Краснопресненской набережной.

В связи с локальными перекрытиями водителей просили заранее планировать маршрут поездок по городу.

Ранее движение транспорта на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово было ограничено до 31 октября. Эти меры введены в связи со строительством инженерных сетей. Перекрыты две полосы, однако движение по одной из них сохранено в каждом направлении.