Форма поиска по сайту
Новости

26 марта, 13:16

Экономика

Карта "Мир" может стать единым инструментом доступа к льготам в России

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Центробанк и правительство России планируют сделать карту "Мир" единым инструментом доступа ко всем государственным льготам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"Тогда людям будет гораздо проще, например, чтобы пенсионер мог использовать льготы на проезд, платить за лекарства со скидкой, просто оплачивать все это своей картой. Планируем начать этот проект в пилотном режиме до конца этого года", – сказала она.

Набиуллина также уточнила, что запланированное массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября не означает, что он станет обязательным для россиян. Это касается только банков и торгово-сервисных предприятий. Автоматически открывать счет цифрового рубля никому не будут, подчеркнула она.

"У цифрового рубля будут свои плюсы: бесплатные переводы для людей, минимальные комиссии для бизнеса, удобные сервисы. Но если человеку это не нужно, он просто не будет открывать счет цифрового рубля", – пояснила председатель Банка России.

Она добавила, что регулятор не станет "искусственно форсировать внедрение цифрового рубля", его будут стараться делать "востребованным гражданами и бизнесом".

Ранее в Госдуме уточнили, что массового перехода на получение пенсий в цифровой валюте в стране не планируется. Думский депутат Ярослав Нилов объяснил, что цифровой рубль рассматривается только как один из возможных вариантов наряду с уже существующими способами доставки выплат.

