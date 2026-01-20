Форма поиска по сайту

20 января, 10:28

Экономика
Эксперт Главина: часть наличных перейдет в цифровой формат после внедрения цифрового рубля

Экономист разъяснила, что будет с наличными после внедрения цифрового рубля

Фото: depositphotos/peshkov

Внедрение цифрового рубля изменит соотношение наличных и безналичных расчетов. Общий объем денег останется прежним, но часть наличных перейдет в цифровой формат, считает доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

"Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5–10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу", – отметила эксперт в беседе с агентством "Прайм".

По ее мнению, спрос на физические банкноты снизится в сферах, где важны оперативность и прозрачность, например в розничной торговле, госуслугах и межрегиональных платежах. Однако наличные сохранят свою долю в этих областях на протяжении еще 10–15 лет.

Также Главина назвала пожилых людей категорией, которая дольше всего продолжит использовать физические купюры. На это повлияют низкая цифровая грамотность и проживание в отдаленных сельских районах.

Банковские карты, в свою очередь, останутся востребованными для сложных операций, в то время как цифровой рубль займет нишу быстрых и недорогих транзакций, особенно в тех случаях, когда есть государственные гарантии, резюмировала экономист.

Владимир Путин в июле 2025 года подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода в отечественную платежную систему с 1 сентября 2026-го. Процесс внедрения будет проходить постепенно.

В частности, с 1-го числа указанного месяца покупатели смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в магазинах, владельцы которых являются клиентами системно значимых банков, а также если их годовая выручка превышает 120 миллионов рублей.

Москва стала лидером в России по доле безналичных расчетов

