Короткое замыкание произошло на подстанции на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошел по адресу улица Василия Петушкова, дом 3, корпус 2. Пожарно-спасательное подразделение, прибыв на место, определило, что после короткого замыкания не произошло горения.

"Энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", – уточнили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в частном доме в якутском селе Сунтар. В результате ЧП погибли 5 человек, в том числе 3 ребенка. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра.

Спустя время выяснилось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание на кухне. Выяснилось, что здание не было оборудовано автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ).

