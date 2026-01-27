27 января, 19:57Происшествия
Короткое замыкание произошло на подстанции на северо-западе Москвы
Инцидент произошел по адресу улица Василия Петушкова, дом 3, корпус 2. Пожарно-спасательное подразделение, прибыв на место, определило, что после короткого замыкания не произошло горения.
"Энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", – уточнили в ведомстве.
Ранее пожар произошел в частном доме в якутском селе Сунтар. В результате ЧП погибли 5 человек, в том числе 3 ребенка. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра.
Спустя время выяснилось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание на кухне. Выяснилось, что здание не было оборудовано автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ).