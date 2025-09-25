Замыкание проводки произошло в Филатовской детской больнице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замыкание проводки произошло в корпусе Филатовской детской больницы, сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

По данным ведомства, инцидент случился при проведении плановых работ в электрощитовой на площади 0,5 квадратного метра. Последствия устранены, дети и медперсонал оперативно перемещены в другие корпуса больницы.

Никто из пациентов, их родственников или врачей не пострадал. Медучреждение продолжает работу в штатном режиме.

Ранее загорелось здание городской клинической больницы № 29 имени Баумана. Спустя время огонь, распространившийся на площади 50 "квадратов", потушили.

Спасены 39 человек, пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.