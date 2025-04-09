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Пожар произошел в роддоме на Госпитальной площади в Москве, передает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что возгорание зафиксировано на седьмом этаже административного здания. К тушению привлекли пожарно-спасательные подразделения.

В МЧС добавили, что были спасены 29 человек. Пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. На месте работают 92 специалиста и 24 единицы техники.

В свою очередь, источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что ЧП произошло в здании, расположенном по адресу Городской клинической больницы № 29 имени Баумана.

Источник также рассказал, что на время эвакуации младенцев временно переместили на 1-й этаж, а на горящем этаже располагались бактериологическая лаборатория и аптека.

В настоящее время всех спасенных пациентов и детей, по его словам, начали переводить в соседнее здание.

Еще одно возгорание ранее произошло в административном здании на улице Амурской в столице. Пожарные спасли пять человек, при этом один погиб. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

До этого на юге города из пожара спасли трех человек. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. На площади 20 квадратных метров его ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники.