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05 апреля, 20:05

Происшествия

Пожар в Российской государственной библиотеке ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Возгорание в Российской государственной библиотеке в Москве полностью ликвидировано. В результате обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

О возгорании стало известно вечером 5 апреля. В оперативные службы поступила информация о пожаре по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. При этом по внешним признакам спасатели не выявили огонь. Они организовали проверку газодымозащитной службы при помощи тепловизоров.

Также огнеборцы установили подъемный механизм для анализа состояния кровли объекта. В результате там было зафиксировано тление.

Позднее пожарным удалось локализовать возгорание. Площадь огня составила два квадратных метра.

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