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05 апреля, 11:11

Происшествия

Жилые дома и постройки загорелись в Калиновке Красноярского края

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три жилых дома и три надворных постройки загорелись в деревне Калиновке Красноярского края. Площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала. Для ликвидации пожара задействованы 25 сотрудников и семь единиц техники.

Ранее сухая трава загорелась в деревне Кусакова в Нижнем Новгороде на площади 15 гектаров. Угрозы жилым строениям не было, погибших и пострадавших также нет. Возгорание ликвидировали 42 специалиста и девять единиц техники.

До этого 10 строений охватил огонь в поселке Ранцево Тверской области. Для тушения был привлечен вертолет Ми-8. Спустя время огнеборцы смогли ликвидировать пожар.

Пожар произошел напротив садового центра в Подмосковье

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