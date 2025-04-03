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03 апреля, 22:45

Происшествия

Трансформатор загорелся на предприятии в Пермском крае

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Трансформатор загорелся на предприятии в городе Березники Пермского края. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Сотрудники ведомства приступили к ликвидации пожара, в результате которого на предприятии обрушилась крыша.

В МЧС уточнили, что, предварительно, пострадавших от возгорания нет. К тушению привлечены свыше 40 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее пожарно-спасательные подразделения столичного МЧС ликвидировали загорание вентиляционных коробов в здании на Павелецкой площади в Москве. Как уточняло ведомство, возгорание произошло в ресторане "Фергана". Пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.

До этого четыре человека погибли при пожаре в подмосковном Одинцове. Одна из квартир, расположенных в поселке Власиха, загорелась рано утром 3 апреля, сообщили в ГСУ СК России по региону. Для проведения следственных мероприятий на месте были задействованы криминалисты и сотрудники подмосковного СК.

Пожар произошел в деревянном доме на 1-й Лыковской улице в Москве

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