03 апреля, 22:45Происшествия
Трансформатор загорелся на предприятии в Пермском крае
Фото: телеграм-канал Ural Mash
Трансформатор загорелся на предприятии в городе Березники Пермского края. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
Сотрудники ведомства приступили к ликвидации пожара, в результате которого на предприятии обрушилась крыша.
В МЧС уточнили, что, предварительно, пострадавших от возгорания нет. К тушению привлечены свыше 40 специалистов и 16 единиц техники.
Ранее пожарно-спасательные подразделения столичного МЧС ликвидировали загорание вентиляционных коробов в здании на Павелецкой площади в Москве. Как уточняло ведомство, возгорание произошло в ресторане "Фергана". Пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.
До этого четыре человека погибли при пожаре в подмосковном Одинцове. Одна из квартир, расположенных в поселке Власиха, загорелась рано утром 3 апреля, сообщили в ГСУ СК России по региону. Для проведения следственных мероприятий на месте были задействованы криминалисты и сотрудники подмосковного СК.
Пожар произошел в деревянном доме на 1-й Лыковской улице в Москве