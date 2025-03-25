Фото: телеграм-канал "Краснодар и край"

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

"В течение семи суток оперативные и экстренные службы работали в сложных условиях", – написал он в своем телеграм-канале.

Всего в ликвидации возгорания принимали участие свыше 470 специалистов из 16 муниципалитетов Кубани и соседних регионов страны. Кондратьев выразил благодарность тем, кто круглосуточно боролся с огнем, помогал специалистам и обеспечивал их питьевой водой и горячим питанием.

Возгорание нефтебазы, расположенной в станице Кавказской, произошло 19 марта из-за падения обломков украинских дронов. В тот же день площадь пожара выросла до 1 700 квадратных метров, а затем увеличилась до 4 250 "квадратов".

Утром 20 марта на нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Огонь перекинулся на второй резервуар, увеличив площадь пожара.

По информации главы региона, специалисты тушили горящие нефтепродукты на максимальной площади до 10 000 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось лишь 25 марта.

По данным Минобороны России, украинские силы нанесли удар по нефтебазе после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ.

