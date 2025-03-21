Взрыв произошел на горящей нефтебазе Кубани

Фото: телеграм-канал Mash

Взрыв произошел на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани, пострадали два человека. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

"В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены 3 единицы техники, пострадали двое пожарных", – указано в сообщении.

В оперштабе уточнили, что жизни пожарных ничего не угрожает, им на месте оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.

Из-за взрыва пламя перекинулось на еще один резервуар, общая площадь возгорания увеличилась до 10 000 квадратных метров. На данный момент горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и нефтепродукты, которые выбросило взрывом за границы резервуаров.

В тушении пожара принимают участие 456 человек и 181 единица техники.

Пожар начался утром 19 марта. Из-за падения украинского БПЛА на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим возгоранием.

Сотрудники дежурной смены базы были оперативно эвакуированы, работа предприятия остановлена. Данных о пострадавших не поступало.

В Минобороны РФ отмечали, что украинские силы нанесли удар по нефтебазе на Кубани после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ.