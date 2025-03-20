Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1,7 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1,7 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

В настоящее время пожарные продолжают тушить очаги пожара водой, а также завезли на место происшествия более 34,1 тысячи кубических метров грунта. В ликвидации возгорания задействованы 90 человек и 43 единицы техники.

Информация о пожаре на полигоне в Новороссийске поступила в ночь на 13 марта. Возгорание произошло на полигоне ТКО в селе Борисовка. Из-за пожара Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимых концентраций по угарному газу в нескольких районах города. Врачи рекомендовали жителям держать окна закрытыми, а на улицу выходить в масках и респираторах.

Ранее в станице Кавказской Краснодарского края в результате падения обломков дронов произошел пожар на нефтебазе. Площадь возгорания выросла до 4 250 квадратных метров.