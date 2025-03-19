Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 4 250 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Кубань 24"

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края увеличилась до 4 250 квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб Кубани в телеграм-канале.

Специалисты продолжают тушить три объекта на территории – один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.

Также дополнительно увеличили группировку, привлеченную для ликвидации возгорания. Сейчас на месте ЧП задействованы 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

О пожаре стало известно утром 19 марта. Из-за падения украинского беспилотника на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим возгоранием. Сотрудники дежурной смены базы эвакуированы, работа предприятия остановлена. О пострадавших информация не поступала.

Как указали в Минобороны РФ, Украина нанесла удар по нефтебазе на Кубани после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре.