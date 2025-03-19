Киев атаковал объект на Кубани после решения о временном прекращении ударов

Фото: РИА Новости/Анастасия Макарычева

Киев после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ нанес удар при помощи БПЛА по объекту на Кубани. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, ночью 19 марта через несколько часов после завершения переговоров между Путиным и президентом США Дональдом Трампом киевский режим совершил атаку по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской Краснодарского края.

Министерство уточнило, что этот объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопровод международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

В результате падения украинского дрона на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим пожаром на площади 1 700 квадратных метров. В настоящее время огонь тушат.

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", – говорится в сообщении.

Минобороны указало, что после получения приказа Путина о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины в воздухе находились 7 ударных БПЛА РФ, которые были нацелены на объекты в Николаевской области. После этого российские системы ПВО получили приказ обезвредить дроны. Шесть из них сбили ЗРПК "Панцирь", а один – дежурный истребитель.

Кроме того, ведомство рассказало об атаке 17 февраля на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), после которой станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.

Переговоры лидеров России и США состоялись во вторник, 18 марта. В рамках звонка Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.

Комментируя итоги разговора, Трамп отметил, что процесс урегулирования конфликта на Украине теперь идет в полную силу и с полными последствиями.

