Трамп заявил, что Путин не просил его прекратить поставки оружия Украине

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Президент США Дональд Трамп поделился некоторыми деталями телефонной беседы с Владимиром Путиным. В частности, американский лидер заявил, что президент РФ не просил его прекратить поставки вооружения Украине, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Fox News.

"Путин не требовал прекратить оказание помощи Украине. Мы вообще не обсуждали этот вопрос", – сказал глава Белого дома.

Трамп назвал переговоры с Путиным "замечательными", уточнив, что беседа продолжалась около двух часов.

Переговоры лидеров России и США состоялись во вторник, 18 марта. Этот звонок стал второй беседой президентов после вступления Трампа в должность. Белый дом отмечал, что переговоры прошли хорошо.

Путин проинформировал коллегу, что Москва и Киев в среду, 19 марта, проведут обмен пленными по формуле "175 на 175 человек". Кроме того, Россия передаст Украине "в качестве жеста доброй воли" 23 тяжело раненных военнослужащих, рассказал российский лидер.

Помимо украинского конфликта, в ходе разговора президенты РФ и США затронули тему нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как отмечал Трамп после беседы с Путиным, процесс урегулирования конфликта на Украине теперь идет в полную силу и с полными последствиями.