Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи НХЛ и КХЛ

Фото: 123RF/tennesseewitney

Президент США Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина по организации матчей между командами стран, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Предложение российский лидер выдвинул в ходе телефонных переговоров с американским коллегой, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что матчи будут организованы на территориях России и США.

Путин и Трамп, уточнили в Кремле, выразили "заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире".

"В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", – добавляется в сообщении.

Переговоры Путина и Трампа состоялись во вторник, 18 марта. В ходе более чем двухчасового разговора стороны обсудили в том числе урегулирование конфликта на Украине. В частности, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.