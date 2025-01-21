Хоккеист Овечкин прокомментировал слова Трампа о нем

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Российский хоккеист, нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что ему приятны слова 47-го главы США Дональда Трампа, который назвал спортсмена великим игроком.

"Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты", – цитирует спортсмена его медиа-команда в телеграм-канале.

Также Овечкин отметил, что на прошедшую инаугурацию Трампа его не приглашали.

Президент США высказался о российском хоккеисте на митинге на спортивной арене Capital One – домашней площадке клуба Овечкина. Республиканец упомянул команду, поблагодарив ее за предоставление помещения для митинга.

После слов политика на спортивной арене раздались громкие аплодисменты и одобрительные крики.