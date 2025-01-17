Тренер "Вашингтона" Карбери назвал достижения Овечкина удивительными

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Достижения российского хоккеиста, капитана команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина удивительны, заявил главный тренер клуба Спенсер Карбери. Об этом говорится на сайте лиги.

"Мы продолжаем ставить галочки в его замечательной карьере – голы разным парням, на разных аренах и против разных команд. То, что он делает, просто удивительно", – отметил Карбери.

В ходе матча регулярного чемпионата против "Оттавы Сенаторз" россиянин установил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым он забил (179), обойдя чешского хоккеиста Яромира Ягра (178).

Между тем Овечкин приближается к рекорду канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Всего в регулярных чемпионатах лиги он забросил 874 шайбы, сократив отставание от Гретцки до 20 голов. В конце 2024 года хоккеист отличился во встрече против "Торонто Мэйпл Лифс". На 57-й минуте шайба попала в пустые ворота, когда противник "Вашингтона" решил сменить вратаря на шестого полевого игрока.