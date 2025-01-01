Хоккеист Марченко признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Фото: ТАСС/АР/Paul Vernon

Российский нападающий Кирилл Марченко, выступающий за клуб "Коламбус Блю Джекетс", признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Игра "Коламбуса" с "Каролиной" в ночь на 1 января завершилась со счетом 4:3, который был определен по итогам серии буллитных бросков. Марченко оформил дубль в ворота соперника. Таким образом, в 38 матчах регулярного чемпионата 2024/25 он набрал 42 очка, забросив 16 шайб и совершив 26 результативных передач.

Кроме того, хоккеист является лучшим бомбардиром команды.

Первой звездой стал защитник "Сент-Луиса" Кэм Фаулер. Он забросил две шайбы в матче с "Чикаго", который прошел в рамках "Зимней классики". Его команда одержала победу со счетом 6:2.

Еще одним героем дня стал Марко Росси, нападающий "Миннесоты". Он так же забил две шайбы и отдал результативную передачу в домашнем матче с "Нэшвиллом". Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Миннесоты".

Между тем российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", провел первый после травмы матч. Он состоялся 28 декабря против "Торонто Мэйпл Лифс". Овечкин забил гол на 57-й минуте в пустые ворота, когда противник решил сменить вратаря на шестого полевого игрока.