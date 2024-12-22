Потанин: IIHF сначала должна извиниться, потом уже приглашать сборную России

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Российская сборная по хоккею должна вернуться на международную арену "с высоко поднятой головой". Об этом в беседе с телеканалом "Матч ТВ" заявил президент "Норникеля" и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

По его словам, трудно всерьез рассчитывать на потепление к России со стороны Международной федерации хоккея (IIHF), а также на допуск к Олимпиаде, пока соответствующее решение официально не подтверждено.

"Ситуация несколько унизительная, будто мы ждем манны небесной. Россия – одна из ведущих хоккейных школ в мире. А мы ждем приглашения за стол с какими-то взрослыми дядями, которые думают, можно нас допустить или нет", – отметил Потанин.

Он подчеркнул, что сначала перед российской сборной должны извиниться за то, "когда мучили нас без флага и гимна", и уже потом приглашать на соревнования.

В феврале 2022 года сборные и клубы России и Белоруссии отстранили от соревнований Международной федерации хоккея. В Федерации хоккея России заявили, что такое решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

В марте 2023-го совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом. Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным.

Однако уже в октября того же года IIHF сообщила, что сборная России по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе ОИ-2026 года, которые пройдут в Италии, в случае допуска. При этом федерация в заявлении не сообщила, кто займет места сборных России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду в 2026 году.