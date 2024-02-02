Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Национальная хоккейная лига (НХЛ), профсоюз игроков лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (IIHF) утвердили ключевые принципы, которые будут затрагивать участие игроков лиги на двух ближайших Олимпиадах 2026 и 2030 года. Об этом заявила пресс-служба лиги.

При этом в сообщении сказано, что детали этого решения будут утверждены и объявлены через несколько месяцев.

"Игроки НХЛ гордятся тем, что представляют свои страны", – прокомментировал данное решение комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год.

Кроме того, по информации НХЛ, турнир, который лига собирается провести в феврале 2025 года, пройдет без сборной России. В соревнованиях будут участвовать спортсмены из Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) сообщили, что сборная России по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в случае допуска. При этом федерация в заявлении не сообщила, кто займет места сборных России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду в 2026 году.

До этого совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом. Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным.

"Спартак" обыграл ЦСКА в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею