Ислам Махачев проведет четвертую защиту титула в UFC в ночь на 19 января

Новый спортивный год подарит болельщикам немало ярких событий. С удвоенным интересом будем следить за теми турнирами, где за звание лучших побьются представители России. О главных соревнованиях 2025 года расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Новый и любимые футбольные турниры

Мощную интригу наверняка подарит развязка в Российской Премьер-лиге: весенняя часть чемпионата возобновится уже в конце февраля 2025 года. На зимнюю паузу, как и в предыдущем сезоне, лидерами ушли "Краснодар" и "Зенит". В спину им дышит московский "Спартак", который мощно провел осень и явно собирается замахнуться на большее, да и столичные "Локомотив" с "Динамо" точно попробуют вклиниться в чемпионскую гонку.

Не отводим взгляд и от еврокубков. Причем благодаря новому формату Лиги чемпионов заключительные туры будут сыграны только в конце января. Раньше же, когда вместо общей таблицы были группы, участников плей-офф знали еще до Нового года. Покинуть турнир еще до игр навылет рискуют сразу несколько топ-клубов, таких как "Манчестер Сити" и ПСЖ, поэтому ярких сюжетов уже на общем этапе должно быть хоть отбавляй. А уж когда начнется плей-офф...

Но все же главная новинка 2025 года – модернизированный клубный чемпионат мира, который состоится в США c 15 июня по 13 июля. Кто круче всех на планете, выяснят 32 команды из шести континентальных конфедераций. Звучит довольно заманчиво, но не всем клубам это пришлось по вкусу: календарь и без того плотный, а с новым турниром времени на восстановление после тяжелого сезона вообще толком не останется. Тренерам явно придется проявить все свои навыки, чтобы и за титул побороться, и футболистов не угробить. Полный состав участников и их распределение по группам можно узнать здесь.

Развязка в КХЛ и рекорд Овечкина

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Полные трибуны практически на каждом матче Континентальной хоккейной лиги уже стали аксиомой. Удивляться нечему: уровень борьбы и качество зрелища вовлекают с первой секунды.

Регулярный чемпионат закончится примерно в конце марта, после чего начнутся роскошные зарубы в плей-офф. До игр навылет практически со 100-процентной вероятностью доберутся все московские клубы: ЦСКА, "Динамо" и "Спартак" явно не хотят заканчивать сезон уже весной, да и не с руки сходить с дистанции так быстро со столь сильной обоймой игроков. Но конкуренты как в Западной, так и Восточной конференции тоже хотят замахнуться на большее. При таких вводных матчи, от которых невозможно оторваться, просто неизбежны.

В Национальной хоккейной лиге будем переживать не только за любимые клубы, но и персонально за россиян. В нынешнем сезоне они просто в огне: в лидерах бомбардирской гонки идут форварды "Миннесоты" и "Тампы-Бэй" Кирилл Капризов и Никита Кучеров соответственно, на первых ролях в своих командах наши защитники и вратари.

Но все же главная интрига года – сможет ли великий форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побить-таки казавшийся недостижимым рекорд Уэйна Грецки по количеству заброшенных шайб в регулярке. Ови уверенно шел к этому в начале сезона, но вынужденно сбавил ход из-за перелома малоберцовой кости. Однако этот воистину железный человек сумел быстро оправиться от травмы и уже вернулся на лед. Ждем и мечтаем увидеть специальную церемонию, которую руководство НХЛ начало готовить заранее.

Российский гейм, сет и матч

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Теннис – один из немногих видов спорта, где наших никто и не думал отстранять от соревнований. Россияне вновь выйдут на корты турниров как Большого шлема, так и чуть менее представительных, но не менее важных.

Первое праймовое событие года – по традиции Открытый чемпионат Австралии, который в 2025 году пройдет с 12 по 26 января. Если российским теннисистам позволит здоровье, то вновь полюбуемся на Даниила Медведева, который в прошлом сезоне героически дошел до финала, Андрея Рублева и Карена Хачанова, юных звездочек и медалисток Олимпиады в Париже Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, более опытную Дарью Касаткину и других. Планы, как всегда, амбициозные, и навязать конкуренцию они более чем способны.

О победах российских теннисистов я обязательно буду рассказывать в течение всего года – надеюсь, поводов появится более чем предостаточно.

Бороться до последнего

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UFC – еще один турнир, где россияне чувствуют себя вполне комфортно даже на фоне многолетней международной изоляции. Причем, в отличие от того же тенниса, глава промоушена Дана Уайт и не думал запрещать наш флаг.

Первое в 2025 году топ-событие для российских фанатов единоборств случится уже в ночь на 19 января: действующий чемпион в легком весе и лидер рейтинга вне категорий (P4P) Ислам Махачев в четвертый раз будет защищать свой высокий титул. На сей раз 33-летнему уроженцу Дагестана в главном бою турнира UFC 311 будет противостоять Арман Царукян. Один раз Махачев его уже побеждал – в Санкт-Петербурге в 2019-м. Матч-реванш точно станет одним из главных событий года.

Это же касается и новой встречи российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, которая снова пройдет в Саудовской Аравии 22 февраля. В первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе "БТР" не без судейского скандала одолел своего соперника. Биволу наверняка будет чем ответить, и не словом, а делом.

Эпоха возрождения

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Ситуация с изоляцией России на международной арене спустя годы потихоньку начинает меняться. Пока допускают на соревнования все еще без флага и гимна, но как сказал министр спорта и новый глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев, "участие лучше изоляции", так что надо идти "в любую щелочку и прогалину".

В конце 2024-го наши спортсмены показали, что такое эталонный камбэк: на чемпионате мира по плаванию на короткой воде россияне завоевали шесть золотых и четыре серебряных медали, пропустив вперед в общей таблице лишь США. А на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который пройдет летом 2025-го, может случиться возвращение российских синхронисток, ватерполистов и прыгунов в воду.

Еще одна громкая новость конца прошлого года – Международный союз конькобежцев (ISU) вернул российских и белорусских спортсменов, тем самым дав шанс побороться за право выступить на Олимпиаде-2026 в Италии. А значит, кроме уважаемых конькобежного спорта и шорт-трека, биться за звание лучших будут наши фигуристы, у которых без преувеличения огромная армия фанатов по всему миру. Если все получится, конкуренция в этих видах спорта возрастет многократно.



Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Надеемся увидеть и другие оптимистичные новости. Руководство Российского футбольного союза утверждает, что весомая часть членов ФИФА и УЕФА вроде как не против возвращение сборной и клубов, ходят разговоры о включении молодежной хоккейной сборной в состав участников будущего чемпионата мира, намеченного на конец 2025 – начало 2026 года. В индивидуальных видах спорта тоже вроде как есть определенные подвижки.

Понятно, что в современном мире, к сожалению, многое будет зависеть от политической ситуации. В том числе и от "Трамп придет – порядок наведет", чего скрывать. Хочется, чтобы спорт и политика шли параллельными дорогами, но стоит исходить из объективной реальности без "розовых очков" и лозунгов, что одно вне другого. Это, увы, не так. Поэтому надеемся и верим, что турбулентность сменится на конструктив и россияне вновь будут представлены везде по максимуму.

А такое слово, как "отмена", в спорте к кому бы там ни было позабыли навсегда.

