Глава Минспорта РФ назвал решение ISU важным для возвращения в международный спорт

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Решение Международного союза конькобежцев (ISU) по допуску спортсменов из России до олимпийской квалификации стало важным шагом для возвращения в мировой спорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минспорта и Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева.

По его словам, процесс полноценного возвращения будет сложным. Он требует времени, усилий и единства российского сообщества.

"Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция. Будем продолжать развивать этот трек, поддерживая наших спортсменов и планомерно улучшая условия для их участия в международных соревнованиях", – подчеркнул глава ведомства.

О допуске россиян и белорусов к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе стало известно 20 декабря. Речь идет о соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. При этом российских фигуристов не допустят к участию в командном турнире.

ISU запретил россиянам и белорусам участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации 1 марта 2022 года. Решение было принято "в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований".

