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20 декабря, 12:20

Спорт

Российские и белорусские конькобежцы допущены к участию в олимпийской квалификации

Фото: ТАСС/АР/ Jeff Roberson

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпийской квалификации. Однако сделать это они смогут только в нейтральном статусе, сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Речь идет о соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. При этом российских фигуристов не допустят к участию в командном турнире.

ISU запретил россиянам и белорусам участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации 1 марта 2022 года. Решение было принято "в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований".

В сентябре текущего года организация продлила этот запрет. Комментируя данное решение, президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев подчеркнул, что не станет делать прогнозов на будущее, поскольку "это дело неблагодарное".

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