Российские конькобежцы не допущены до международных соревнований

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Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян от участия в соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза конькобежцев России Николая Гуляева.

"Этот сезон мы пропустим. Прогнозы на будущее делать не буду, это дело неблагодарное", – отметил Гуляев.

ISU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации 1 марта 2022 года. Решение было принято "в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований".