Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный союз конькобежцев принял решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от состязаний мирового уровня. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ISU.

Отмечается, что состоялось заседание, в рамках которого члены союза рассмотрели рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

"Решение остается в силе", – сообщается в материале.

Ранее Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. В ISU добавили, что это распространяется и на официальных лиц.

Позднее союз отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23. Также было принято решение отменить международные соревнования России и Белоруссии до дальнейшего уведомления. В ISU отмечали, что организация продолжит следить за ситуацией на Украине и принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.



Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2023/24 – ISU