ISU поэтапно повысит минимальный возраст фигуристов до 17 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) повысит минимальный возраст фигуристов для допуска на взрослые соревнования в следующих сезонах. Такое решение принято на заседании конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) в Пхукете (Таиланд).

Так, в сезоне-2023/24 принимать участие в соревнованиях смогут спортсмены от 16 лет, а в сезоне-2024/25 возрастной порог будет увеличен до 17 лет.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет.

Ранее двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева заявляла, что поднимать возрастной ценз в фигурном катании не нужно. Она напомнила, что уже в 15 лет сама выиграла "все, что можно".

При этом, видя, как перестраиваются тела юных фигуристов, ряд экспертов призывали не допускать их на взрослые соревнования и поднять возрастной ценз до 18 лет.

