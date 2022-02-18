МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх

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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх. Об этом заявил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции.
"Да, есть вопросы, которые надо решать. Это касается прежде всего вопроса, связанного с участием несовершеннолетних в соревнованиях взрослых. Мы начали в исполнительном комитете МОК думать об этом", – отметил Бах.
Он уточнил, что речь идет об увеличении минимального возраста участников ОИ. По его словам, к обсуждению также нужно привлечь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и представителей спортивных федераций.
Поводом к обсуждению стал допинг-скандал вокруг 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.
После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.
По словам представителя МОК Дениса Освальда, запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.
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