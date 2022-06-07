Конгресс ISU отклонил поправку о временном отстранении России от членства в организации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принял поправку в устав, позволяющую временно отстранить от членства в организации Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете. За данную поправку проголосовал 71 делегат. Для ее принятия необходимы были 77 голосов.

В ходе мероприятия гендиректор ISU Фреди Шмид также заявил, что решение совета Международного союза конькобежцев об отстранении российских и белорусских спортсменов будет действовать до особого решения совета или конгресса.

В конце апреля ISU отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23. Также было принято решение отменить международные соревнования России и Белоруссии до дальнейшего уведомления. В Международном союзе конькобежцев отмечали, что организация продолжит следить за ситуацией на Украине и принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.

