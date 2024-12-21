Песков призвал работать над возращением спортсменов из РФ к турнирам

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Национальным спортивным федерациям и Олимпийскому комитету России необходимо продолжать работу по возвращению российских спортсменов к международным турнирам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отреагировав на допуск россиян и белорусов к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе.

"Не все так гладко. Потому что сильно ограничен состав спортсменов, которые могут принять участие, невозможны замены. То есть там есть над чем работать, очень много вопросов", – указал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил работу новых национальных федераций, которые добились допуска российских спортсменов к соревнованиям на международной арене. Он подчеркнул, что победы спортсменов из России на международных турнирах вызывают гордость у россиян, даже в случаях их выступлений без флага и гимна.

"Только недавно президент восхищался нашими пловцами. Мы разве думали с флагом они или без него? Мы знали, что они русские и выиграли. И то же самое будет с нашими фигуристами", – заключил представитель Кремля.

Ранее российские пловцы одержали победу в чемпионате мира в Будапеште по плаванию на короткой воде в смешанной эстафете 4 по 100 метров. Кроме того, россиянин Илья Бородин стал чемпионом мира по комплексному плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров, а Кирилл Пригода стал серебряным призером на дистанции 50 метров.

