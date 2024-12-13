Российский пловец Лифинцев взял третье золото на чемпионате мира

Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Российский спортсмен Мирон Лифинцев в рамках состязаний в Будапеште стал чемпионом мира по плаванию на короткой дистанции 50 метров на спине, пишет ТАСС.

Лифинцев выиграл третью золотую медаль. Он проплыл дистанцию за 22,47 секунды, установив тем самым мировой рекорд среди юниоров. Серебро завоевал австралийский спортсмен Айзек Купер, на третьем месте оказался ирландец Шейн Райан.

В свою очередь, россиянин Павел Самусенко занял шестое место.

Победы российский пловцов на чемпионате мира раздражают западных пропагандистов, заявила ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. Западные представители не хотели бы видеть связку слов "победа" и "Россия", объяснила она.

Парламентарий напомнила, что многие федерации желают, чтобы россияне потеряли спортивную форму. Однако, по ее словам, РФ не прекращала финансирование спорта из-за отстранения.