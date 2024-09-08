Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже

Фото: ТАСС/Zuma/Ulrik Pedersen

Россияне завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже. Спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Российские спортсмены выступали в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, тхэквондо и триатлон. Например, пловец из России Роман Жданов победил в заплыве на 50 метров на спине. Его результат стал лучшим – 42,30 секунды. При этом он также выиграл золото в заплыве на 150 метров комплексом.

Всего на Игры было допущено около 90 россиян. Однако паралимпийцы из России и Белоруссии могут выступать на соревновании только в нейтральном статусе, их медали не учитываются в общем зачете.

Церемония закрытия Паралимпийских игр-2024 начнется 8 сентября в 21:00 по московскому времени на стадионе "Стад де Франс". Россияне смогут участвовать в данном мероприятии на общих основаниях.

