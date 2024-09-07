Российский пловец Жданов стал двукратным победителем Паралимпиады в Париже

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Российский пловец Роман Жданов победил в заплыве на 50 метров на спине в рамках Паралимпийских игр, которые проходят в Париже, сообщает ТАСС.

Результат россиянина, ставший лучшим, составил 42,30 секунды.

При этом данная золотая медаль стала для Жданова второй на текущих паралимпийских соревнованиях. До этого он занял первое место в заплыве на 150 метров комплексом.

Кроме того, золото в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата смогла заполучить россиянка Мария Павлова. Пловчиха также установила в финале мировой рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 26,09 секунды.