Пловчиха Дарья Лукьяненко выиграла Паралимпиаду в Париже на дистанции 100 м брассом

Фото: ТАСС/IMAGO/Ralf Kuckuck

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже среди спортсменов с нарушением зрения, сообщает ТАСС.

Она одержала победу на дистанции 100 метров брассом. Серебряным призером стала китаянка Ма Цзя, а бронзу взяла киприотка Каролина Пелендриту.

Ранее Лукьяненко завоевала золото на дистанции 200 метров. Более того, спортсменка установила новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды. Предыдущий мировой рекорд (2 минуты 38,47 секунды) принадлежал ей же и был установлен в апреле 2024 года.

22-летняя Лукьяненко является серебряным призером Паралимпиады в Токио в заплыве на 100 метров брассом. На Играх в Париже россиянка получила бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем и на 100-метровке на спине.