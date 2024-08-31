Легкоатлет Яремчук стал победителем Паралимпиады в Париже в беге

Фото: ТАСС/AP/Eugene Hoshiko

Российский легкоатлет Александр Яремчук завоевал золото в финальном забеге на 1 500 метров среди спортсменов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности на Паралимпийских играх в Париже. Он показал результат в 3 минуты 50,24 секунды, сообщает ТАСС.

Вторым к финишу пришел австралиец Майкл Регер (3.51,19), третьим – представитель Франции Антуан Прод (3.51,37).

Яремчук стал вторым российским атлетом, завоевавшим золотую медаль на Паралимпиаде.

Первым из российских спортсменов золотую медаль на Паралимпиаде взял пловец Андрей Калина. Он победил в заплыве на 100 метров брассом среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Калина показал результат 1 минута 09,02 секунды. Второе место занял участник из Китая Ян Гуанлун – 1 минута 09,83 секунды, третье – колумбиец Карлос Серрано с показателем 1 минута 10,55 секунды.

Всего на Паралимпиаде выступают 90 российских спортсменов. Также Международный паралимпийский комитет одобрил заявки на участие в соревнованиях от двух ведущих атлетов с нарушениями зрения.

