Путин поручил создать фонд по развитию спорта в России

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Владимир Путин поручил правительству сформировать фонд для развития спорта в России, который будет существовать за счет целевых отчислений от азартных игр. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Данная некоммерческая организация должна будет оказывать поддержку детско-юношескому и массовому спорту, спортивным школам, Олимпийскому и Паралимпийскому комитету РФ, общероссийским и региональным федерациям. Также фонд нацелен на воплощение в реальность новых форматов турниров и развитие спортивной инфраструктуры.

Кроме того, глава государства потребовал повысить доступность занятий спортом для детей, а после внести изменения в Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Это поручение необходимо выполнить до 10 сентября 2024 года, а ответственным за его реализацию назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При этом президент РФ потребовал от российских регионов создать механизм контроля за целевым и эффективным использованием объектов спорта и спортивных сооружений. Доклад по выполнению этого поручения должен быть предоставлен Путину до 20 сентября, а уже после этого – один раз в год. Ответственными являются все высшие должностные лица субъектов РФ.

Также Путин поручил ОНФ ежегодно отслеживать доступность программ дополнительной спортивной подготовки для детей, независимо от уровня дохода семьи. Об этом президенту нужно отчитаться до 20 сентября 2024 года, а затем – один раз в год. Ответственным назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

Помимо этого, глава государства рекомендовал Госдуме принять осенью законопроект об улучшении дополнительных образовательных программ спортивной подготовки для взрослых. Эту просьбу президента РФ необходимо выполнить до 30 декабря 2024 года, а отчитаться должен будет председатель ГД Вячеслав Володин.

Также Путин потребовал от российских регионов до 2030 года сформировать программы для бесплатного занятия спортом детей, включая подростков из малообеспеченных семей. Доклад о результатах работы главам регионов нужно направить до 20 сентября, а уже после отчитываться каждый год.

В поручениях президента также фигурирует обеспечение регионами РФ необходимого объема тренерско-преподавательских кадров для программ допобразования, о чем необходимо будет отчитаться представителям российских субъектов до 20 сентября 2024 года, а затем – один раз в год.

Еще одним требованием Путина стало внесение поправок в закон о введении дополнительной защиты прав спортсменов при переходе в другие физкультурно-спортивные организации. Выполнить данное поручение необходимо до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен Мишустин.

В конце мая Путин одобрил инициативу зампреда правительства РФ Дмитрий Чернышенко по созданию отдельной комплексной госпрограммы по спорту. По словам вице-премьера, спортивный федеральный проект ранее планировали включить в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", но правительство хочет выделить его в отдельную программу, где будут предусмотрены массовые мероприятия и соревнования, а также развитие необходимой инфраструктуры.

