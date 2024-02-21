21 февраля, 17:36Спорт
Путин заявил, что спорт должен быть вне политики и сближать людей
Фото: kremlin.ru
Спортивные состязания должны оставаться вне политики, подчеркнул Владимир Путин в рамках встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Президент России уверен, что проведение "Игр будущего" пойдет на пользу.
"Спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем 100 стран, из 104 стран приехали, с разных континентов", – цитирует его ТАСС.
Ранее российский лидер прибыл в Казань в рамках рабочего визита, чтобы вместе с несколькими представителями иностранных государств принять участие в открытии "Игр будущего".
В конце декабря прошлого года президент РФ подписал закон об организации и проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Цель мероприятия – популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе традиционные силовые состязания и современные цифровые технологии.
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