Путин заявил, что спорт должен быть вне политики и сближать людей

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Спортивные состязания должны оставаться вне политики, подчеркнул Владимир Путин в рамках встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Президент России уверен, что проведение "Игр будущего" пойдет на пользу.

"Спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем 100 стран, из 104 стран приехали, с разных континентов", – цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер прибыл в Казань в рамках рабочего визита, чтобы вместе с несколькими представителями иностранных государств принять участие в открытии "Игр будущего".

В конце декабря прошлого года президент РФ подписал закон об организации и проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Цель мероприятия – популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе традиционные силовые состязания и современные цифровые технологии.



Китайские спортсмены приедут на "Игры будущего" в Россию