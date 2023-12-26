Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие турнира "Игры будущего"

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Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Об этом он заявил в ходе открытия неформального саммита СНГ.

"Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия "Игр будущего" 21 февраля 2024 года в Казань", – сказал президент РФ.

Он отметил, что спорт и физическая культура – неотъемлемая часть гуманитарного сотрудничества. Путин выразил благодарность коллегам из Белоруссии за хорошие организацию и проведение в республике Вторых игр стран Содружества.

Российский лидер также указал, что одним из крупных международных мероприятий станет Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта следующего года.

Ранее Путин подписал закон об организации "Игр будущего". Согласно документу, цели турнира – популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые совмещают в себе физическую активность и цифровые технологии.

До этого президент сказал, что Россия вошла в пятерку стран по числу геймеров. Он указал, что у отечественной игровой индустрии есть будущее.

Церемония "100 дней до Игр будущего" прошла в Москве