Путин подписал закон об организации и проведении "Игр будущего"

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Владимир Путин подписал закон об организации и проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что целями турнира являются популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе физическую активность и цифровые технологии. Помимо этого, закон устанавливает полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти, а также определяет периодичность проведения соревнований.

"Игры будущего" состоятся в Казани с 21 по 3 марта 2024 года. Для его проведения используют последние разработки в области киберспорта, робототехники, AR, VR, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Ранее Путин заявил, что РФ вошла в топ-5 стран по числу видеоигроков. Он отметил, что у российской игровой индустрии большое будущее, она также стала прибыльным бизнесом. По предварительным данным, продолжил президент России, рынок игр в стране оценивается в районе 177 миллиардов рублей.

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