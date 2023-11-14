Жар-птица станет талисманом первых "Игр будущего"

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Талисманом первых "Игр будущего" станет жар-птица Мира. Ее представили на выставке-форуме "Россия" в столице на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований, пишет ТАСС.

Как отметил в видеообращении к участникам мероприятия Владимир Путин, соревнования вызовут отклик у миллионов людей, а также продемонстрируют, что гармония физического совершенства и интеллекта – один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира.

Президент также назвал символичным тот факт, что 100 дней до старта "Игр будущего" отмечаются на площадке выставки, на которой представлены передовые достижения страны. Он считает, что России есть чем гордиться в науке, спорте, культуре, промышленности и цифровых технологиях. В последних страна активно укрепляет свои позиции.

Глава государства уточнил, что свидетельством этого является проведение "Игр будущего", которые основаны на красоте традиционного спорта и передовых инновационных прорывах.

"Приглашаю всех к участию в этом уникальном мультиспортивном празднике", – заключил Путин.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В их рамках пройдут соревнования по новым дисциплинам, использоваться при этом будут современные технологии, цифровая среда, последние разработки в области робототехники, киберспорта, дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта и информационных технологий.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что призовые вознаграждения участникам "Игр будущего" могут выплатить в криптовалюте. Новшество необходимо, чтобы избежать возможных санкций для участников соревнований.

Между тем Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024-го Годом спорта. С подобными инициативами выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на полях форума "Россия – спортивная держава".

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