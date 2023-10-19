Чернышенко предложил выплачивать призовые участникам "Игр будущего" в криптовалюте

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Призовые вознаграждения участникам "Игр будущего" могут выплатить в криптовалюте. Об этом в ходе заседания на форуме "Россия – спортивная держава" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Для успешного проведения мероприятий, в том числе "Игр БРИКС" и "Игр дружбы", нам потребуется принятие определенных законодательных норм, как это было и с Олимпийскими играми, и с чемпионатом мира по футболу", – сказал он.

Говоря об "Играх будущего", вице-премьер уточнил, что такое новшество нужно, чтобы избежать возможных санкций для участников соревнований.

Кроме этого, спортсменам и тренерам – участникам зимней Спартакиады будет выплачено около 620 миллионов рублей, рассказал Чернышенко. Спартакиада по зимним видам спорта состоится с 9 по 18 февраля 2024 года на территории 5 субъектов Российской Федерации.

Ранее Владимир Путин, выступая на форуме, призвал к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян. Также он заявил, что в России решили провести соревнования, которые объединят классические дисциплины и киберспорт.

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