Власти Москвы направили волонтеров для помощи в организации "Игр будущего" в Казани

Фото: пресс-служба КОСиМП

Городские власти направили столичных волонтеров для помощи в проведении международного турнира "Игры будущего", которые пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра Наталью Сергунину.

"В столичную команду включили больше 160 волонтеров. В ходе турнира им предстоит сопровождать спортсменов и почетных гостей, выдавать экипировку, помогать с аккредитацией, заниматься рассадкой зрителей и решать другие организационные задачи", – уточнила Сергунина.

В ходе отбора эксперты учитывали не только коммуникабельность и знание иностранных языков, но и опыт кандидатов в других региональных проектах. Их обучение проходило в центре "Волонтеры Москвы", где им помогли в освоении нужных навыков и рассказали о специфике состязаний.

В частности, в качестве волонтера-атташе на "Игры будущего" прибыла Ульяна Нежданова, которая занималась формированием делегации из Москвы.



"Мое главное преимущество – знание немецкого и английского языков. С киберспортсменами мне будет легко взаимодействовать, так как я понимаю геймерский сленг", – объяснила она.

Столичные волонтеры прибыли в Казань за 4 дня до начала игр. Теперь им проводят инструктажи, знакомят со штабом, графиком и основными маршрутами на площадке.

Кроме того, в свободное время члены делегации смогут посещать игры в качестве зрителей. Всего к турниру привлекут 1 500 волонтеров со всей России и дружественных ей стран.

Решение о проведении турнира было принято Владимиром Путиным 26 декабря 2023 года. Его главной целью называлась популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе традиционные силовые состязания и современные цифровые технологии.

Между тем в программу состязаний входит и чемпионат мира "Битва роботов". По словам организаторов, в суперфинале сойдутся 16 команд из 11 стран.

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