Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин прилетел в Казань в рамках рабочего визита, где с несколькими представителями иностранных государств примет участие в открытии "Игр будущего", передает ТАСС.

Перед открытием спортивного мероприятия у российского президента запланированы двусторонние встречи с коллегами. В рамках одной из них глава государства посетит Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

Решение о проведении "Игр будущего" было принято Путиным 26 декабря 2023 года. Основной целью турнира стала популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе традиционные силовые состязания и современные цифровые технологии.

Ранее сообщалось, что Путин на следующей неделе не только посетит Казань, но и мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 23 февраля. У президента также запланирован еще ряд региональных поездок.



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